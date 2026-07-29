Сибіга поговорив з главою МЗС Ізраїлю на тлі загострення з Іраном

Очільник МЗС України Андрій Сибіга сьогодні, 29 липня,провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Сибіга поінформував Саара про ескалацію Росією терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі, а також про її наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера.
"Я також розповів моєму колезі про підготовку до пам’ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій", - зазначив глава МЗС України.
Під час телефонних переговорів Сибіга також прийняв запрошення відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.
Нагадаємо, 26 липня Іран виступив із гучними звинуваченнями на адресу України. У Тегерані заявили, що українські сили нібито атакували цивільне судно в Каспійському морі, внаслідок чого загинув один моряк, ще один зазнав поранень.
Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив про "дуже хороші результати" далекобійних ударів на Каспії. За його словами, ціллю стало судно, яке використовували для транспортування військових вантажів до Росії.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що будь-яка військова логістика, яка забезпечує потреби Росії, є законною військовою ціллю.
Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану одразу після погроз Тегерана завдати ударів по Україні.
Він наголосив, що дії Києва спрямовані виключно на захист від російської агресії, і закликав Іран відмовитися від підтримки війни Росії.
Після цього в Тегерані підтвердили, що не прагнуть ескалації з Україною. Водночас в Ірані наголосили, що завдані збитки їхньому судну мають бути компенсовані.
Водночас ЗМІ повідомили, що Іран розглядав можливість завдати ракетного удару по українському морському порту у відповідь на атаку на своє судно в Каспійському морі.