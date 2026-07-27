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"Абсолютно законна ціль": посол розкрив, що було на атакованому судні Ірану на Каспії

13:54 27.07.2026 Пн
2 хв
Відомі нові деталі української операції
aimg Юлія Капітонова
"Абсолютно законна ціль": посол розкрив, що було на атакованому судні Ірану на Каспії Фото: Під удар потрапили комплектуючі для російської зброї (Getty Images)
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Україна завдала удару по іранському судну в Каспійському морі, яке перевозило військовий вантаж до Росії. Цілком можливо, це не остання така операція.

З такою заявою виступив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N12.

За словами дипломата, на іранському судні були компоненти для безпілотників і ракет, які Тегеран планував передати Росії.

Він також наголосив, що такі кораблі є абсолютно легітимними військовими цілями, оскільки Україна захищає свою безпеку.

"Ми боремося з одним ворогом, з різними сторонами однієї "осі зла", - пояснив Корнійчук.

Ще 26 липня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що Сили оборони досягли "дуже хороших результатів" у далекобійних ударах у Каспійському морі.

Як заявив тоді глава держави, серед атакованих цілей були судна, які використовувалися для перевезення військових вантажів у співпраці з Іраном.

Служба безпеки України (СБУ) також підтвердила, що українські воїни завдали удару по судну, яке перевозило військовий вантаж між Іраном і Росією. Воно працювало в обхід міжнародних санкцій і транспортувало військові вантажі між двома країнами.

На тлі останніх подій Іран продовжує запевняти, що це було цивільне торговельне судно.

"Судно, яке ми атакували, містило компоненти для безпілотників і ракет, які прямували до Росії, - а не цивільні товари, як стверджував Іран", - наголосив Корнійчук.

За його словами, це не перший випадок, коли Україна атакує такі військові цілі.

"І, звичайно, можна очікувати, що ми вдаримо по них знову - з нашої точки зору, це абсолютно легітимна військова ціль", - зауважив посол.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Іран накинувся на Україну з гучними звинуваченнями. Тегеран стверджував, що його цивільне судно атакували, що нібито призвело до загибелі однієї людини.

До речі, нещодавно Зеленський розкрив подробиці співпраці Росії та Ірану перед ударами по базах США.

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Іран Війна Росії проти України Російська Федерація Каспийское море
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