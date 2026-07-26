Іран звинуватив Україну в ударі по судну в Каспійському морі, є загиблий

МЗС Ірану заявило про український удар по іранському комерційному судну в Каспійському морі, унаслідок якого загинув один моряк, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Що заявляє Іран

За даними МЗС Ірану, атака сталась рано вранці в суботу - на борту судна пролунав вибух, який забрав життя одного моряка та поранив ще одного.

Тегеран назвав атаку "актом агресії" та порушенням статті 2(4) Статуту ООН, заявивши, що вона може ще більше розпалити та розширити війну Росії проти України. МЗС викликало повіреного у справах України в Тегерані для передачі протесту через "ворожу й злочинну" атаку.

Іранське відомство заявило, що не вагатиметься захищати свої національні інтереси та безпеку, а відповідальність за наслідки так званого "авантюризму" українського керівництва покладатиме на Київ та його союзників. Іран також закликав Раду Безпеки ООН, європейські країни та всіх членів ООН притягнути керівництво України до відповідальності.

Що заявив Зеленський

Раніше того ж дня президент Зеленський повідомив, що Україна досягла "дуже вагомих результатів" завдяки далекобійним ударам у Каспійському морі - зокрема по "суднах, які використовували для перевезення військових вантажів, повʼязаних з Іраном, а також по військовому кораблю". Конкретно про іранське комерційне судно, згадане Тегераном, він не повідомляв.

Звʼязок Росії з Іраном

Зеленський також заявив, що з початку липня Україна фіксує активне російське супутникове спостереження за державами Перської затоки та розташованими там військовими обʼєктами США, зображення з якого згодом зʼявляється в Ірані.

"Водночас простежується чіткий взаємозвʼязок між супутниковими знімками цих обʼєктів з боку Росії та іранськими ударами - і до атак, у ході підготовки до них, і після - для оцінки завданої шкоди", - написав він у X.

За його словами, лише 19-20 липня російське супутникове спостереження охопило чотири авіабази: дві в Бахрейні, одну в Йорданії та одну в Кувейті.