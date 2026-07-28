Сибіга зателефонував главі МЗС Ірану після погроз ударами по Україні

Україна відреагувала на заяви Ірану про можливі удари дипломатичним шляхом, наголосивши на необхідності уникнути подальшої ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у соцмережі Х міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

За словами міністра, він провів "відверту" телефонну розмову з очільником МЗС Ірану Аббасом Аракчі. Він наголосив, що навіть у складних ситуаціях дипломатія залишається інструментом прямого діалогу, а головною метою України є недопущення подальшої ескалації.

Сибіга підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист від російської агресії.

"Я ще раз підкреслив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії і ніколи не були спрямовані проти цивільних суден чи людей", - зазначив він.

Окремо глава українського МЗС прокоментував заяви Ірану щодо загибелі іранця та пошкодження цивільного судна під час нещодавнього інциденту.

"Наша мета - протистояти російській агресії, яка є першопричиною всіх інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви", - наголосив Сибіга.

Під час розмови міністр також закликав Іран утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до подальшої ескалації, та припинити підтримку війни Росії проти України.

"Ця війна є незаконною і має закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир", - підсумував очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня Іран виступив із гучними звинуваченнями на адресу України. У Тегерані заявили, що українські сили нібито атакували цивільне судно в Каспійському морі, внаслідок чого загинув один моряк, ще один зазнав поранень.