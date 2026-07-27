"Попийте води": у ВМС жорстко відповіли на погрози Ірану атакувати Україну

Після погроз Ірану через удари по суднах у Каспійському морі в Україні наголосили, що військова логістика, яка працює на Росію, є законною ціллю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі.

Коментуючи погрози Ірану у відповідь на удари по суднах в акваторії Каспійського моря, Плетенчук заявив, що Україна не повинна зважати на позицію країни, яка сама допомагає Росії вести війну.

"У таких ситуаціях часто кажуть: "Нехай холодною водою зап'ють". Мабуть, у них там дуже спекотно, і цієї води просто немає", - сказав він.

За словами речника, Іран не лише підтримує Росію політично, а й безпосередньо сприяв посиленню її військового потенціалу.

"Країна, яка підтримує іншого ворога не лише на словах, а й безпосередньо, надавши йому такий інструмент терору, як дрони-камікадзе, масштабувавши їх виробництво на його території та проводячи навчання операторів, - мабуть, її думка є останньою, яка має нас хвилювати в такій ситуації", - наголосив Плетенчук.

Він також підкреслив, що будь-яка військова логістика, яка використовується для забезпечення російських військ, є законною військовою ціллю.

За словами Плетенчука, якщо українські розвідувальні структури, які працюють і на міжнародному рівні, отримують інформацію про такі об'єкти, реакція України є цілком очевидною.

Що передувало

26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в атаці на судно, яке Тегеран назвав комерційним, в акваторії Каспійського моря.

Іранська сторона також заявила, що внаслідок удару нібито загинув один моряк, ще один дістав поранення.