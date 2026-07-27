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"Попийте води": у ВМС жорстко відповіли на погрози Ірану атакувати Україну

18:50 27.07.2026 Пн
2 хв
Чому Україна не вважає заяви Тегерана приводом змінювати свою тактику?
aimg Марія Науменко
"Попийте води": у ВМС жорстко відповіли на погрози Ірану атакувати Україну Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
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Після погроз Ірану через удари по суднах у Каспійському морі в Україні наголосили, що військова логістика, яка працює на Росію, є законною ціллю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в телеефірі.

Коментуючи погрози Ірану у відповідь на удари по суднах в акваторії Каспійського моря, Плетенчук заявив, що Україна не повинна зважати на позицію країни, яка сама допомагає Росії вести війну.

"У таких ситуаціях часто кажуть: "Нехай холодною водою зап'ють". Мабуть, у них там дуже спекотно, і цієї води просто немає", - сказав він.

За словами речника, Іран не лише підтримує Росію політично, а й безпосередньо сприяв посиленню її військового потенціалу.

"Країна, яка підтримує іншого ворога не лише на словах, а й безпосередньо, надавши йому такий інструмент терору, як дрони-камікадзе, масштабувавши їх виробництво на його території та проводячи навчання операторів, - мабуть, її думка є останньою, яка має нас хвилювати в такій ситуації", - наголосив Плетенчук.

Він також підкреслив, що будь-яка військова логістика, яка використовується для забезпечення російських військ, є законною військовою ціллю.

За словами Плетенчука, якщо українські розвідувальні структури, які працюють і на міжнародному рівні, отримують інформацію про такі об'єкти, реакція України є цілком очевидною.

Що передувало

26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в атаці на судно, яке Тегеран назвав комерційним, в акваторії Каспійського моря.

Іранська сторона також заявила, що внаслідок удару нібито загинув один моряк, ще один дістав поранення.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони досягли "дуже хороших результатів" під час далекобійних ударів на Каспії.

За словами глави держави, під удар потрапило судно, яке використовували для перевезення військових вантажів до Росії.

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Російська Федерація Україна Іран ВМС України Каспийское море
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