Сибіга поговорив з главою МЗС Ізраїлю на тлі загострення з Іраном

Очільник МЗС України Андрій Сибіга сьогодні, 29 липня,провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Сибіга поінформував Саара про ескалацію Росією терору проти цивільних суден і свободи судноплавства в Чорному морі, а також про її наслідки для глобальної продовольчої безпеки, зокрема для Ізраїлю як країни-імпортера.

"Я також розповів моєму колезі про підготовку до пам’ятних заходів з нагоди 85-х роковин трагедії Бабиного Яру. Ми домовилися підтримувати контакти на високому рівні та продовжувати співпрацю в межах міжнародних організацій", - зазначив глава МЗС України.

Під час телефонних переговорів Сибіга також прийняв запрошення відвідати Ізраїль з нагоди 35-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.