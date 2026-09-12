Наслідки удару по Одесі: під завалами будинку виявили тіло людини

Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки в Одесі виявили тіло людини. Будинок постраждав унаслідок нічної російської атаки 12 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Під час розбору завалів пошкодженої багатоповерхівки рятувальники виявили виявили тіло чоловіка, 1992 р.н. Аварійно-пошукові роботи на місці тривають.

Що відомо про атаку

Удар по Одесі стався вночі 12 вересня. Близько 5 ранку Повітряні сили попереджали про пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря та загрозу балістики з Криму.

Унаслідок атаки суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Кількість постраждалих протягом дня зростала - за останніми даними, загалом від атак на Одещину поранень зазнали 37 людей, серед них п'ятимісячна дитина.

На місці працюють екстрені служби, розгорнуто оперативний штаб для допомоги постраждалим.

Раніше зазначалось що, доля двох людей залишається невідомою. Пошукові роботи на місці тривають.