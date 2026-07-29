Сибига поговорил с главой МИД Израиля на фоне обострения с Ираном

Глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня, 29 июля, провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Сибига проинформировал Саара об эскалации Россией террора против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море, а также о ее последствиях для глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как страны-импортера.

"Я также рассказал моему коллеге о подготовке к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Мы договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в рамках международных организаций", - отметил глава МИД Украины.

В ходе телефонных переговоров Сибига также принял приглашение посетить Израиль по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.