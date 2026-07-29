Сибига поговорил с главой МИД Израиля на фоне обострения с Ираном
Глава МИД Украины Андрей Сибига сегодня, 29 июля, провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Сибига проинформировал Саара об эскалации Россией террора против гражданских судов и свободы судоходства в Черном море, а также о ее последствиях для глобальной продовольственной безопасности, в частности для Израиля как страны-импортера.
"Я также рассказал моему коллеге о подготовке к памятным мероприятиям по случаю 85-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Мы договорились поддерживать контакты на высоком уровне и продолжать сотрудничество в рамках международных организаций", - отметил глава МИД Украины.
В ходе телефонных переговоров Сибига также принял приглашение посетить Израиль по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Украиной и Израилем.
Иран угрожает Украине
Напомним, 26 июля Иран выступил с громкими обвинениями в адрес Украины. В Тегеране заявили, что украинские силы якобы атаковали гражданское судно в Каспийском море, в результате чего погиб один моряк, еще один получил ранения.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский сообщил о "очень хороших результатах" дальнобойных ударов на Каспии. По его словам, целью стало судно, которое использовалось для транспортировки военных грузов в Россию.
Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что любая военная логистика, обеспечивающая потребности России, является законной военной целью.
Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил главе МИД Ирана сразу после угроз Тегерана нанести удары по Украине.
Он подчеркнул, что действия Киева направлены исключительно на защиту от российской агрессии и призвал Иран отказаться от поддержки войны России.
После этого в Тегеране подтвердили, что не стремятся к эскалации с Украиной. В то же время в Иране подчеркнули, что нанесенный ущерб их судну должен быть компенсирован.
В то же время СМИ сообщили, что Иран рассматривал возможность нанести ракетный удар по украинскому морскому порту в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море.