ua en ru
Вт, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сибіга отримав ще одного заступника

Вівторок 29 жовтня 2024 13:55
UA EN RU
Сибіга отримав ще одного заступника Фото: Марʼяна Беца (mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Кабінет міністрів призначив нового заступника міністру закордонних справ України Андрію Сибіги.

Про це заявив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Кабінетом міністрів України призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Марʼяна Беца

Марʼяна Беца народилася 1 січня 1978 року в Києві. У 1999 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладачки англійської мови.

З 2001 року працює на дипломатичній службі в МЗС України, обіймаючи посади в Договірно-правовому департаменті у 2001-2005 та 2009-2012 роках.

У 2005-2009 роках працювала в посольстві України в Нідерландах та була членкинею української юридичної команди у справі про делімітацію континентального шельфу та виняткових економічних зон України й Румунії в Чорному морі, яка розглядалася в Міжнародному Суді ООН.

У 201-2015 роках працювала в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, займаючись питаннями ОБСЄ.

З 15 липня 2015 року обіймала посаду начальниці Управління інформації та була Речницею Міністерства закордонних справ України. У 2016 році входила до складу делегації України на Щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць у сфері людського виміру.

З 13 вересня 2018 до 17 березня 2023 року обіймала посаду посла України в Естонії.

На початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки. Ольга Стефанішина очолила Міністерство юстиції, Андрій Сибіга став новим головою Міністерства закордонних справ, а Герман Сметанін був призначений головою Мінстратегпрому.

Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Сибіга МЗС України
NEWS
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
В Україні посилять вимоги для бронювання від мобілізації: що готують у Кабміні
DAILY
Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Демограф Олександр Гладун: Треба визнати, що нас в країні після війни буде 30 мільйонів