Сибіга отримав ще одного заступника

Про це заявив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Кабінетом міністрів України призначено Бецу Мар’яну Олександрівну заступником міністра закордонних справ України", - йдеться у повідомленні.

Марʼяна Беца

Марʼяна Беца народилася 1 січня 1978 року в Києві. У 1999 році закінчила з відзнакою Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши ступінь магістра міжнародного права та кваліфікацію перекладачки англійської мови.

З 2001 року працює на дипломатичній службі в МЗС України, обіймаючи посади в Договірно-правовому департаменті у 2001-2005 та 2009-2012 роках.

У 2005-2009 роках працювала в посольстві України в Нідерландах та була членкинею української юридичної команди у справі про делімітацію континентального шельфу та виняткових економічних зон України й Румунії в Чорному морі, яка розглядалася в Міжнародному Суді ООН.

У 201-2015 роках працювала в Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, займаючись питаннями ОБСЄ.

З 15 липня 2015 року обіймала посаду начальниці Управління інформації та була Речницею Міністерства закордонних справ України. У 2016 році входила до складу делегації України на Щорічній нараді ОБСЄ з огляду виконання зобов'язань держав-учасниць у сфері людського виміру.

З 13 вересня 2018 до 17 березня 2023 року обіймала посаду посла України в Естонії.