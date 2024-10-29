Сибига получил еще одного заместителя

Об этом заявил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Кабинетом министров Украины назначен Бецу Марьяна Александровна заместителем министра иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Марианна Беца

Марьяна Беца родилась 1 января 1978 года в Киеве. В 1999 году с отличием окончила Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, получив степень магистра международного права и квалификацию переводчицы английского языка.

С 2001 года работает на дипломатической службе в МИДе Украины, занимая должности в Договорно-правовом департаменте в 2001-2005 и 2009-2012 годах.

В 2005-2009 годах работала в посольстве Украины в Нидерландах и была членом украинской юридической команды по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, которая рассматривалась в Международном Суде ООН.

В 201-2015 годах работала в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, занимаясь вопросами ОБСЕ.

С 15 июля 2015 занимала должность начальницы Управления информации и была Представителем Министерства иностранных дел Украины. В 2016 году входила в состав делегации Украины на Ежегодном совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере человеческого измерения.

С 13 сентября 2018 года до 17 марта 2023 года занимала должность посла Украины в Эстонии.