Сибіга окреслив пріоритети України після рекордної нічної атаки РФ

Після рекордної нічної атаки Росії, під час якої було випущено майже 750 повітряних цілей, Україна має нагальну потребу у зміцненні протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

Міністр зазначив, що цей зростаючий терор підкреслює нагальну необхідність посилення української протиповітряної оборони, включаючи:

"Замість мирних зусиль, Росія за одну ніч запустила по Україні рекордну кількість - майже 750 безпілотників і ракет ", - наголосив Сибіга.

Найбільша комбінована атака на Україну 9 липня

Нагадаємо, що у ніч на 9 липня Україна зазнала наймасштабнішого повітряного удару від початку повномасштабного вторгнення. Російські війська масово застосували дрони-камікадзе та ракети, внаслідок чого вибухи пролунали в Києві та низці інших регіонів.

Найінтенсивніший обстріл цієї ночі зафіксували в Луцьку - саме це місто стало головною ціллю наймасовішої атаки за весь період війни. Унаслідок влучань у місті виникли масштабні пожежі.

Також удари були нанесені по Київській області. Зокрема, однією з цілей ворога став район Броварів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, Росія застосувала понад 700 засобів повітряного ураження, зокрема 728 безпілотників різних типів, у тому числі сотні дронів-камікадзе.

Детальніше про комбіновану атаку, що сталася в ніч на 9 липня, можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Окремо варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський назвав цю атаку "показовою". За його словами, навіть попри численні спроби досягти миру, Росія продовжує обирати війну.

Своєю чергою канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що після такої атаки дипломатичні засоби впливу на Москву вичерпані.

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