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Сибига очертил приоритеты Украины после рекордной ночной атаки РФ

Украина, Среда 09 июля 2025 13:24
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Сибига очертил приоритеты Украины после рекордной ночной атаки РФ Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

После рекордной ночной атаки России, во время которой было выпущено почти 750 воздушных целей, Украина имеет насущную потребность в укреплении противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

"Вместо мирных усилий, Россия за одну ночь запустила по Украине рекордное количество - почти 750 беспилотников и ракет", - подчеркнул Сибига.

Министр отметил, что этот растущий террор подчеркивает настоятельную необходимость усиления украинской противовоздушной обороны, включая:

  • инвестиции в беспилотники-перехватчики,
  • усиление давления на Россию,
  • сокращение российских доходов от нефти.

Крупнейшая комбинированная атака на Украину 9 июля

Напомним, что в ночь на 9 июля Украина подверглась самому масштабному воздушному удару с начала полномасштабного вторжения. Российские войска массово применили дроны-камикадзе и ракеты, в результате чего взрывы прогремели в Киеве и ряде других регионов.

Самый интенсивный обстрел этой ночью зафиксировали в Луцке - именно этот город стал главной целью самой массовой атаки за весь период войны. В результате попаданий в городе возникли масштабные пожары.

Также удары были нанесены по Киевской области. В частности, одной из целей врага стал район Броваров.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Россия применила более 700 средств воздушного поражения, в том числе 728 беспилотников различных типов, в том числе сотни дронов-камикадзе.

Подробнее о комбинированной атаке, произошедшей в ночь на 9 июля, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Отдельно стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский назвал эту атаку "показательной". По его словам, даже несмотря на многочисленные попытки достичь мира, Россия продолжает выбирать войну.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что после такой атаки дипломатические средства воздействия на Москву исчерпаны.

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