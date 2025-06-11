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Сибіга про нічні обстріли: РФ висміює мирні зусилля та демонструє повну зневагу

Середа 11 червня 2025 14:10
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Сибіга про нічні обстріли: РФ висміює мирні зусилля та демонструє повну зневагу Фото: Сибіга відреагував на нічну атаку на Україну (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія вночі знову атакувала кілька українських областей, серед яких Харків, Суми та Одещина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

"Цієї ночі Харківська, Сумська, Одеська та інші області знову зазнали російських атак", - наголосив він.

За словами голови МЗС Андрія Сибіги, у місті загинули щонайменше двоє мирних жителів, понад 50 людей отримали поранення. Серед них - восьмеро дітей.

"Росія висміює мирні зусилля і демонструє повну зневагу до всіх у світі, хто закликає до припинення вбивств і війни", - заявив Сибіга.

Він також закликав міжнародних партнерів негайно запровадити нові санкції проти Москви.

Удар по Харкову було завдано дронами-камікадзе. За попередніми даними, використовувались безпілотники типу Shahed.

Атака на Україну

У ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

Нагадаємо, що у Харкові продовжуються роботи після нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Кількість постраждалих й загиблих зросла.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що під час атаки удар прийшовся по звичайних будинках.

Крім того, удень 11 червня російські війська знову завдали удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. За попередніми даними, по медзакладу влучив безпілотник типу "Молнія".

Удар став вже п’ятим по цьому медичному закладу з початку повномасштабної війни.

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