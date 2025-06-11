РФ вдарила по лікарні на Чернігівщині дроном "Молнія": пошкоджено приміщення

Росія знову атакувала лікарню на Чернігівщині. Цього разу удар завдано дроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Пошкоджений фасад і приміщення всередині, повилітали вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначили в ОВА.

Фото: атака РФ на лікарню в Семенівці (t.me/chernigivskaODA)

Удар став вже п’ятим по цьому медичному закладу з початку повномасштабної війни.

Удень 11 червня російські війська знову завдали удару по Семенівській лікарні в Чернігівській області. За попередніми даними, по медзакладу влучив безпілотник типу "Молнія".

Обстріли Чернігівської області

Росія систематично обстрілює прикордонні населені пункти на півночі України. Семенівка, яка знаходиться лише за кілька кілометрів від кордону з РФ, регулярно зазнає ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема й по лікарнях.

Це черговий доказ того, що російська армія свідомо веде терор мирного населення та порушує міжнародне гуманітарне право.

Додамо і те, що Семенівку росіяни атакують не вперше. Наприклад, у квітні Росія завдала удару дронами по пасажирському поїзду в Семенівці. Обійшлося без жертв.

В тому ж місяці російська армія завдала удару по залізничному вокзалу Семенівки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.