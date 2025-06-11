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Дрони та балістика атакували з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар

Україна, Середа 11 червня 2025 08:40
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Дрони та балістика атакували з шести напрямків: як Україна відбила нічний удар Ілюстративне фото: Україну вночі атакували дрони та балістика (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Російські війська в ніч на 11 червня атакували Україну 85 ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також ворог застосував балістичну ракету "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Атака велася з шести напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також із тимчасово окупованого Криму - з районів Чауда та Гвардійське. Балістичну ракету "Іскандер-М" противник випустив з території Курської області Росії.

Основними напрямками атаки цього разу стали Харківщина, Донеччина та Одещина.

Повітряну атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона знешкодила 49 ворожих безпілотників, з яких 40 - збито вогневими засобами, ще 9 - локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 локаціях, падіння збитих (уламки) - у 2 локаціях", - повідомили військові.

Атака на Україну 11 червня

Росія не припиняє тероризувати Україну і сьогодні вночі країна зазнала нового повітряного нападу.

Російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю та поранили двох людей на Запоріжжі. Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Внаслідок ударів у Харкові пошкоджені будинки, є загиблі та десятки поранених серед цивільного населення.

В Одеській області російські терористи пошкодили дронами дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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