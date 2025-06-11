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Зеленський: кількість поранених у Харкові зросла до 64, троє людей загинули

Середа 11 червня 2025 12:14
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Зеленський: кількість поранених у Харкові зросла до 64, троє людей загинули Фото: наслідки обстрілів Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

У Харкові продовжуються роботи після нічної атаки російських безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Кількість постраждалих й загиблих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

За словами президента, під час атаки удар прийшовся по звичайних будинках.

Станом на зараз відомо про:

  • 64 постраждалих, серед яких дев'ять дітей;
  • трьох загиблих.

Внаслідок обстрілів, як відзначив Зеленський, в місті було багато пожеж.

Фото: наслідки обстрілів Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

"Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий... І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав він.

Фото: наслідки обстрілів Харкова (t.me/V_Zelenskiy_official)

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. До атак дронами терористи вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. У ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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