Зеленський: кількість поранених у Харкові зросла до 64, троє людей загинули

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Кожна нова доба зараз - це нові підлі удари Росії, і майже кожен удар - показовий... І варто не боятись, не відкладати нові рішення, які можуть ускладнити ситуацію для Росії. Без цього вони не підуть на реальну дипломатію. І це залежить передусім від Сполучених Штатів та інших лідерів світу. Кожен, хто закликав до припинення вбивств і до дипломатії, має діяти", - додав він.

Внаслідок обстрілів, як відзначив Зеленський, в місті було багато пожеж.

Станом на зараз відомо про:

За словами президента, під час атаки удар прийшовся по звичайних будинках.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак ворог застосовує ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи), артилерію та безпілотники. До атак дронами терористи вдаються щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. У ніч на 11 червня атака велась з шести напрямків. Росіяни запустили 85 БпЛА.

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