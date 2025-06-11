Сибига о ночных обстрелах: РФ высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение
Россия ночью снова атаковала несколько украинских областей, среди которых Харьков, Сумы и Одесская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"Этой ночью Харьковская, Сумская, Одесская и другие области снова подверглись российским атакам", - подчеркнул он.
По словам главы МИД Андрея Сибиги, в городе погибли по меньшей мере двое мирных жителей, более 50 человек получили ранения. Среди них - восемь детей.
"Россия высмеивает мирные усилия и демонстрирует полное пренебрежение ко всем в мире, кто призывает к прекращению убийств и войны", - заявил Сибига.
Он также призвал международных партнеров немедленно ввести новые санкции против Москвы.
Удар по Харькову был нанесен дронами-камикадзе. По предварительным данным, использовались беспилотники типа Shahed.
Атака на Украину
В ночь на 11 июня атака велась с шести направлений. Россияне запустили 85 БпЛА.
Напомним, что в Харькове продолжаются работы после ночной атаки российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed. Количество пострадавших и погибших возросло.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что во время атаки удар пришелся по обычным домам.
Кроме того, днем 11 июня российские войска снова нанесли удар по Семеновской больнице в Черниговской области. По предварительным данным, по медучреждению попал беспилотник типа "Молния".
Удар стал уже пятым по этому медицинскому учреждению с начала полномасштабной войны.
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