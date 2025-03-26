Сибіга назвав основні теми саміту "коаліції охочих" у Парижі

"Я б розбив би на два блоки, оскільки зазвичай на таких зустрічах, по-перше, говорять про нагальні потреби України "вже зараз". Це те, що посилює українські позиції, це те, що посилює українську армію, це те, що посилює наші оборонні спроможності. Другий блок - це майбутня інфраструктура безпеки, майбутній пакет безпеки, гарантії", - розповів Сибіга.

За його ловами, йдеться про предметне обговорення нагальних питань в деталях, тому кожна така зустріч - це продовження попередніх дискусій. Наступний етап дискусій виходить "на дійсно вищий рівень".

"До того ж це можливість для глави держави провести двосторонні зустрічі з нашими союзниками", - додав міністр.

Сибіга важає, що такі безпекові зустрічі є важливими, оскільки Європа є ключовим компонентом мирних зусиль України.

За його словами, це необхідно, щоб наша країна разом з Європою могли просувати спільні позиції.