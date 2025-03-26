Сибіга назвав основні теми саміту "коаліції охочих" у Парижі

У Парижі 27 березня відбудеться саміт "коаліції охочих". Під час зустрічі партнери обговорять, зокрема, нагальні потреби України та майбутню інфраструктуру безпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповів під час пресконференції.
"Я б розбив би на два блоки, оскільки зазвичай на таких зустрічах, по-перше, говорять про нагальні потреби України "вже зараз". Це те, що посилює українські позиції, це те, що посилює українську армію, це те, що посилює наші оборонні спроможності. Другий блок - це майбутня інфраструктура безпеки, майбутній пакет безпеки, гарантії", - розповів Сибіга.
За його ловами, йдеться про предметне обговорення нагальних питань в деталях, тому кожна така зустріч - це продовження попередніх дискусій. Наступний етап дискусій виходить "на дійсно вищий рівень".
"До того ж це можливість для глави держави провести двосторонні зустрічі з нашими союзниками", - додав міністр.
Сибіга важає, що такі безпекові зустрічі є важливими, оскільки Європа є ключовим компонентом мирних зусиль України.
За його словами, це необхідно, щоб наша країна разом з Європою могли просувати спільні позиції.
Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні.
Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.
Лондон згоден направити в Україну миротворчий контингент за підтримки авіації. Уряд готує план заходів для гарантування безпеки країні в рамках мирної угоди з Росією.
Крім того, Британія ініціює надання "коаліції охочих" літаків для збиття російських ракет над територією України.
Як відомо, саміт "коаліції охочих" відбудеться 27 березня у Парижі. Учасники обговорять більш конкретні кроки для підтримки України. У ньому також візьме участь й президент України Володимир Зеленський.
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