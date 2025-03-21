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Британія готова збивати російські ракети над Україною, але є умова

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 14:24
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Британія готова збивати російські ракети над Україною, але є умова Фото: міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Велика Британія хоче, щоб країни "коаліції охочих" надали літаки для спостереження за кордоном із Росією, а також літаки, здатні збивати ракети, випущені в повітряний простір України. Це необхідно для дотримання майбутньої мирної угоди.

Про це заявив міністр енергетики Великобританії Ед Мілібенд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Він сказав, що безпечний повітряний простір завжди був ключовою метою союзників України.

"Робота триває щодо умов припинення вогню і захисту, який буде запроваджено для захисту цього припинення вогню і захисту народу України. Це оперативне планування, це військове планування триває", - розповів міністр.

Водночас Мілібенд заявив, прем'єр-міністр Кір Стармер не відмовляється від ідеї розміщення британських сухопутних військ в Україні в рамках майбутньої мирної угоди.

Стармер 20 березня зустрівся з планувальниками з 30 країн-союзників у військовому штабі Нортвуд на північному заході Лондона, щоб узгодити пропозиції щодо так званої коаліції охочих допомогти в реалізації будь-якої мирної угоди.

Військові планувальники обговорили, де дозаправлятимуться літаки, де вони базуватимуться, як вони впишуться в масштабнішу військову діяльність у Східній Європі і хто надаватиме інженерну підтримку.

За підсумками зустрічі, Стармер заявив, що переговори в Лондоні були зосереджені на тому, як "зберегти небо, моря і кордони України в безпеці".

Стармер не підтвердив відкрито свою колишню обіцянку направити сухопутні війська в Україну, що дало привід деяким припустити, що він змінив акценти місії.

Залишається незрозумілим, які дії коаліція зможе зробити без прямої підтримки президента США Дональда Трампа. Стармер припустив, що план буде життєздатним тільки за наявності так званої американської підтримки у вигляді прикриття з повітря і розвідки.

Незважаючи на неодноразові прохання Великої Британії та інших європейських лідерів, Трамп досі не заявив, що готовий узяти на себе будь-які подібні зобов'язання.

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