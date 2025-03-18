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Сибіга про можливе 30-денний режим тиші: тест для Росії, чи бажає вона миру

Вівторок 18 березня 2025 15:02
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Сибіга про можливе 30-денний режим тиші: тест для Росії, чи бажає вона миру Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Можливе 30-денне перемир'я на фронті стане глобальним тестом для Російської Федерації (РФ), чи бажає вона миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу, якого цитує відомство.

Під час панельної дискусії міністерського рівня на тему "The Peace Tableau: Actions and Aspiration", Сибіга заявив, що Україна найбільше серед усіх зацікавлена в досягненні справедливого й довготривалого миру й чітко демонструє свою готовність до тимчасового припинення вогню.

"Але це також глобальний тест для Росії. Час їй показати чи вона дійсно бажає миру", - додав він.

За словами Сибіги, після переговорів української та американської делегацій, Київ отримав нові додаткові можливості закінчити війну цьогоріч.

"Подивимося, якою буде реакція російської сторони щодо режиму припинення вогню. Україна підтримала пропозицію США про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Ми очікуємо від російської сторони безумовної згоди на цю пропозицію", - відзначив міністр.

30-денне перемир'я на фронті

Під час переговорів американської та української делегацій Київ підтримав 30-денний режим припинення вогню на лінії фронту. Наразі ж очікується рішення з боку російської сторони.

Американська делегація також обговорювала режим тиші й з Росією під час свого візиту до Москви. Тоді ж диктатор Володимир Путін почав стверджувати про "нюанси".

За словами Сибіги, Москва повинна надати Вашингтону офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

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