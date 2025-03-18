Сибіга про можливе 30-денний режим тиші: тест для Росії, чи бажає вона миру

Можливе 30-денне перемир'я на фронті стане глобальним тестом для Російської Федерації (РФ), чи бажає вона миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу, якого цитує відомство.

Під час панельної дискусії міністерського рівня на тему "The Peace Tableau: Actions and Aspiration", Сибіга заявив, що Україна найбільше серед усіх зацікавлена в досягненні справедливого й довготривалого миру й чітко демонструє свою готовність до тимчасового припинення вогню.

"Але це також глобальний тест для Росії. Час їй показати чи вона дійсно бажає миру", - додав він.

За словами Сибіги, після переговорів української та американської делегацій, Київ отримав нові додаткові можливості закінчити війну цьогоріч.

"Подивимося, якою буде реакція російської сторони щодо режиму припинення вогню. Україна підтримала пропозицію США про тимчасове припинення вогню на 30 днів. Ми очікуємо від російської сторони безумовної згоди на цю пропозицію", - відзначив міністр.