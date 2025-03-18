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Сибига о возможном 30-дневном режиме тишины: тест для России, желает ли она мира

Вторник 18 марта 2025 15:02
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Сибига о возможном 30-дневном режиме тишины: тест для России, желает ли она мира Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Возможное 30-дневное перемирие на фронте станет глобальным тестом для Российской Федерации, желает ли она мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу, которого цитирует ведомство.

Во время панельной дискуссии министерского уровня на тему "The Peace Tableau: Actions and Aspiration", Сибига заявил, что Украина больше всех заинтересована в достижении справедливого и долговременного мира и четко демонстрирует свою готовность к временному прекращению огня.

"Но это также глобальный тест для России. Время ей показать действительно ли она желает мира", - добавил он.

По словам Сибиги, после переговоров украинской и американской делегаций, Киев получил новые дополнительные возможности закончить войну в этом году.

"Посмотрим, какой будет реакция российской стороны относительно режима прекращения огня. Украина поддержала предложение США о временном прекращении огня на 30 дней. Мы ожидаем от российской стороны безусловного согласия на это предложение", - отметил министр.

30-дневное перемирие на фронте

Во время переговоров американской и украинской делегаций Киев поддержал 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта. Сейчас же ожидается решение со стороны российской стороны.

Американская делегация также обсуждала режим тишины и с Россией во время своего визита в Москву. Тогда же диктатор Владимир Путин начал утверждать о "нюансах".

По словам Сибиги, Москва должна предоставить Вашингтону официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.

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Андрей Сибига Мирные переговоры Перемирие России и Украины МИД Украины
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