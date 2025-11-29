Сибіга про масований обстріл України: РФ продовжує реалізовувати "план війни"

Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати попри заклики світової спільноти до миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.
"Важка ніч в Україні, особливо в Києві. Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.
За його словами, поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати.
"Також показово, як (російський диктатор Володимир – ред.) Путін знову використав (угорського прем'єра – ред.) Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні", - додав Сибіга.
Він також підкреслив, що цього разу – масована атака Росії на українську столицю одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про "мир". Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі.
"Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, до нових сильних санкцій проти Росії та до швидкого рішення щодо повного використання заморожених російських активів. Сила, єдність і тиск на Москву залишаються ключовими для того, щоб просунути мирні зусилля і змусити Росію припинити війну", - підсумував глава МЗС.
Російські війська вночі атакували Україну дронами та ракетами. Основний удар прийшовся на Київ та область, росіяни переважно атакували енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.
Крім того, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.
Також російські війська у ніч на 29 листопада атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.
Більше подробиць про наслідки масованого удару по Києву – читайте у матеріалі РБК-Україна.