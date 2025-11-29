RU

Сибига о массированном обстреле Украины: РФ продолжает реализовывать "план войны"

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать, несмотря на призывы мирового сообщества к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

"Тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве. Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать.

"Также показательно, как (российский диктатор Владимир - ред.) Путин снова использовал (венгерского премьера - ред.) Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия осуществила ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине", - добавил Сибига.

Он также подчеркнул, что на этот раз - массированная атака России на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых разговоров о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле.

"Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, к новым сильным санкциям против России и к быстрому решению о полном использовании замороженных российских активов. Сила, единство и давление на Москву остаются ключевыми для того, чтобы продвинуть мирные усилия и заставить Россию прекратить войну", - подытожил глава МИД.

 

Обстрел Украины в ночь на 29 ноября

Российские войска ночью атаковали Украину дронами и ракетами. Основной удар пришелся на Киев и область, россияне преимущественно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска в ночь на 29 ноября атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

