Сибига о массированном обстреле Украины: РФ продолжает реализовывать "план войны"

"Тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве. Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать.

"Также показательно, как (российский диктатор Владимир - ред.) Путин снова использовал (венгерского премьера - ред.) Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия осуществила ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине", - добавил Сибига.

Он также подчеркнул, что на этот раз - массированная атака России на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых разговоров о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле.

"Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, к новым сильным санкциям против России и к быстрому решению о полном использовании замороженных российских активов. Сила, единство и давление на Москву остаются ключевыми для того, чтобы продвинуть мирные усилия и заставить Россию прекратить войну", - подытожил глава МИД.