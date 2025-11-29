Сибіга про масований обстріл України: РФ продовжує реалізовувати "план війни"

Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати попри заклики світової спільноти до миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МЗС України.

"Важка ніч в Україні, особливо в Києві. Росія випустила десятки крилатих і балістичних ракет та понад 500 дронів по звичайних будинках, енергетичній мережі та критичній інфраструктурі", - зазначив глава МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, поки всі обговорюють пункти мирних планів, Росія продовжує реалізовувати свій "план війни" з двох пунктів: вбивати й руйнувати.

"Також показово, як (російський диктатор Володимир – ред.) Путін знову використав (угорського прем'єра – ред.) Віктора Орбана як співучасника свого терору. У 2024 році після візиту Орбана до Москви Росія здійснила жахливий удар по дитячій лікарні "Охматдит" в Україні", - додав Сибіга.

Він також підкреслив, що цього разу – масована атака Росії на українську столицю одразу після візиту Орбана й порожніх розмов про "мир". Путін просто використовує таких політиків як акторів у своїй кривавій виставі.

"Ми закликаємо до додаткової підтримки оборони та стійкості України, до нових сильних санкцій проти Росії та до швидкого рішення щодо повного використання заморожених російських активів. Сила, єдність і тиск на Москву залишаються ключовими для того, щоб просунути мирні зусилля і змусити Росію припинити війну", - підсумував глава МЗС.