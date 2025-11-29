ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Сибига о массированном обстреле Украины: РФ продолжает реализовывать "план войны"

Суббота 29 ноября 2025 11:22
UA EN RU
Сибига о массированном обстреле Украины: РФ продолжает реализовывать "план войны" Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать, несмотря на призывы мирового сообщества к миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД Украины.

"Тяжелая ночь в Украине, особенно в Киеве. Россия выпустила десятки крылатых и баллистических ракет и более 500 дронов по обычным домам, энергетической сети и критической инфраструктуре", - отметил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, пока все обсуждают пункты мирных планов, Россия продолжает реализовывать свой "план войны" из двух пунктов: убивать и разрушать.

"Также показательно, как (российский диктатор Владимир - ред.) Путин снова использовал (венгерского премьера - ред.) Виктора Орбана как соучастника своего террора. В 2024 году после визита Орбана в Москву Россия осуществила ужасный удар по детской больнице "Охматдет" в Украине", - добавил Сибига.

Он также подчеркнул, что на этот раз - массированная атака России на украинскую столицу сразу после визита Орбана и пустых разговоров о "мире". Путин просто использует таких политиков как актеров в своем кровавом спектакле.

"Мы призываем к дополнительной поддержке обороны и устойчивости Украины, к новым сильным санкциям против России и к быстрому решению о полном использовании замороженных российских активов. Сила, единство и давление на Москву остаются ключевыми для того, чтобы продвинуть мирные усилия и заставить Россию прекратить войну", - подытожил глава МИД.

Обстрел Украины в ночь на 29 ноября

Российские войска ночью атаковали Украину дронами и ракетами. Основной удар пришелся на Киев и область, россияне преимущественно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Кроме того, в Броварах в результате российского обстрела повреждены многоэтажка и частный дом. Известно о трех пострадавших, один из них госпитализирован в больницу.

Также российские войска в ночь на 29 ноября атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Больше подробностей о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обстрел Киева Андрей Сибига Вторжение России в Украину
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает