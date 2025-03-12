Сибіга і Сікорський поговорили про Starlink в Україні після суперечки з Маском

Сибіга прибув до Варшави після зустрічі з представниками США у Саудівській Аравії. У столиці Польщі він зустрівся зі своїм колегою Радославом Сікорським.



"Головною темою обговорення глав дипломатії Польщі і України є домовленості, досягнуті після вчорашніх американо-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", - зазначили в МЗС Польщі.

Спілкуючись з журналістами, Сікорський підтвердив рішення США відновити військову допомогу Україні.

"Як я бачу, Starlink теж працюють", - сказав він, звертаючись до Сибіги.

Глава МЗС України підтвердив роботу американського супутникового зв'язку в Україні і подякував Польщі за допомогу.

"Так (працює Starlink, - ред.). Ми вдячні за плату і можливість користуватися Starlink, адже Польща витратила на це близько 200 млн доларів. Це дуже важливо для наших військових", - відповів Сибіга.