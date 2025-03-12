Сибіга і Сікорський поговорили про Starlink в Україні після суперечки з Маском

Глава МЗС Андрій Сибіга прибув з візитом до Варшави 12 березня. Він з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським поговорив про роботу Starlink в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Польщі в X (Twitter) та Onet.
Сибіга прибув до Варшави після зустрічі з представниками США у Саудівській Аравії. У столиці Польщі він зустрівся зі своїм колегою Радославом Сікорським.
"Головною темою обговорення глав дипломатії Польщі і України є домовленості, досягнуті після вчорашніх американо-українських мирних переговорів у Саудівській Аравії", - зазначили в МЗС Польщі.
Спілкуючись з журналістами, Сікорський підтвердив рішення США відновити військову допомогу Україні.
"Як я бачу, Starlink теж працюють", - сказав він, звертаючись до Сибіги.
Глава МЗС України підтвердив роботу американського супутникового зв'язку в Україні і подякував Польщі за допомогу.
"Так (працює Starlink, - ред.). Ми вдячні за плату і можливість користуватися Starlink, адже Польща витратила на це близько 200 млн доларів. Це дуже важливо для наших військових", - відповів Сибіга.
Нагадаємо, у неділю, 9 березня, між представниками США та Польщі виникла суперечка щодо Starlink для України. Генеральний директор SpaseX і голова Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілон Маск заявив, що Starlink є ключовою для української армії і, якщо вимкнути її термінали, то "лінія фронту ЗСУ розвалиться".
У відповідь на це глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Starlink для України оплачує Варшава, і якщо Маск відключить термінали, то контракт буде розірвано.
На суперечку відреагував держсекретар США Марко Рубіо, який зазначив, що ніхто не погрожував відключати Україну від Starlink. Маск тим часом назвав Сікорського "маленькою людиною".
Пізніше Маск все ж пообіцяв, що не відключатиме термінали Starlink для України.
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