Сибига и Сикорский поговорили о Starlink в Украине после спора с Маском

Сибига прибыл в Варшаву после встречи с представителями США в Саудовской Аравии. В столице Польши он встретился со своим коллегой Радославом Сикорским.



"Главной темой обсуждения глав дипломатии Польши и Украины являются договоренности, достигнутые после вчерашних американо-украинских мирных переговоров в Саудовской Аравии", - отметили в МИД Польши.

Общаясь с журналистами, Сикорский подтвердил решение США возобновить военную помощь Украине.

"Как я вижу, Starlink тоже работают", - сказал он, обращаясь к Сибиге.

Глава МИД Украины подтвердил работу американской спутниковой связи в Украине и поблагодарил Польшу за помощь.

"Да (работает Starlink, - ред.). Мы благодарны за плату и возможность пользоваться Starlink, ведь Польша потратила на это около 200 млн долларов. Это очень важно для наших военных", - ответил Сибига.