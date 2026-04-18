Сибіга: час знімати не тільки Ормузьку блокаду, а й "Орбанівську"

Україна закликає до негайного зняття "Орбанівської блокади" для розблокування критично необхідних фінансів для підтримки нашої держави. Нові можливості для Європи та України відкрилися після виборів в Угорщині.

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками першого дня Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє РБК-Україна .

Під час переговорів з міністрами Австрії, Ісландії та Люксембургу голова українського МЗС наголосив на необхідності швидких кроків. Пріоритетом є отримання допомоги та посилення тиску на агресора.

"Обмінялися думками з європейськими колегами: міністрами закордонних справ Австрії, Ісландії, Люксембургу. Всі відзначають можливості для посилення Європи, які відкрилися після виборів в Угорщині. Обговорювали якнайшвидше розблокування критично важливих рішень: 90 млрд євро, 20 санкційний пакет, відкриття 6 переговорних кластерів", - повідомив Сибіга.

Міністр закликав європейських партнерів до рішучості. Час для зволікань вичерпаний.

"Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанівську блокаду. Це піде на користь усім", - підкреслив очільник МЗС.

Головний дипломат країни запевнив, що Україна більше не лише отримувач допомоги. Зараз ми стаємо ключовим безпековим партнером у світі. Особливо це помітно після успішних операцій у Затоці та активізації контактів із країнами Близького Сходу.

Про що домовились українські та турецькі дипломати

Звичайно, під час форуму підіймались питання україно-турецьких стосунків. Головні результати перемовин з Туреччиною:

обговорення спільних проєктів у сферах оборони та енергетики;

реалізація домовленостей між Зеленським та Ердоганом;

можлива організація зустрічі лідерів у Туреччині для наближення миру;

розвиток тристороннього формату Україна-Сирія-Туреччина для нових логістичних шляхів.

Сибіга зазначив, що українська оборонна промисловість зараз викликає величезний інтерес. Наші технології роблять Україну привабливою для країн Затоки, а це новий рівень суб’єктності.

Дипломатичний наступ на всіх континентах

Анталійський форум став майданчиком для "глобального полювання" за новими союзниками. Сибіга провів десятки зустрічей з представниками Азії, Африки та Латинської Америки.

На зустрічі із представниками Сомалі було підтверджено повагу до територіальної цілісності та поглиблення дипвідносин з Україною. Сальвадор запросили до коаліції з повернення українських дітей. З Єгиптом обговорювали торгівлю та стабільності на Близькому Сході.

Ботсвана та Бангладеш: перші кроки до великих спільних економічних проєктів.

Окремо міністр виділив зустрічі з лідерами Молдови та Казахстану, а також Вселенським Патріархом Варфоломієм. Всі вони працюють на зміцнення позицій Києва.