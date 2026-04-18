Сибіга: час знімати не тільки Ормузьку блокаду, а й "Орбанівську"
Україна закликає до негайного зняття "Орбанівської блокади" для розблокування критично необхідних фінансів для підтримки нашої держави. Нові можливості для Європи та України відкрилися після виборів в Угорщині.
Про це написав у Facebook міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками першого дня Анталійського дипломатичного форуму, повідомляє РБК-Україна.
Під час переговорів з міністрами Австрії, Ісландії та Люксембургу голова українського МЗС наголосив на необхідності швидких кроків. Пріоритетом є отримання допомоги та посилення тиску на агресора.
"Обмінялися думками з європейськими колегами: міністрами закордонних справ Австрії, Ісландії, Люксембургу. Всі відзначають можливості для посилення Європи, які відкрилися після виборів в Угорщині. Обговорювали якнайшвидше розблокування критично важливих рішень: 90 млрд євро, 20 санкційний пакет, відкриття 6 переговорних кластерів", - повідомив Сибіга.
Міністр закликав європейських партнерів до рішучості. Час для зволікань вичерпаний.
"Час знімати не лише Ормузьку, але й Орбанівську блокаду. Це піде на користь усім", - підкреслив очільник МЗС.
Головний дипломат країни запевнив, що Україна більше не лише отримувач допомоги. Зараз ми стаємо ключовим безпековим партнером у світі. Особливо це помітно після успішних операцій у Затоці та активізації контактів із країнами Близького Сходу.
Про що домовились українські та турецькі дипломати
Звичайно, під час форуму підіймались питання україно-турецьких стосунків. Головні результати перемовин з Туреччиною:
- обговорення спільних проєктів у сферах оборони та енергетики;
- реалізація домовленостей між Зеленським та Ердоганом;
- можлива організація зустрічі лідерів у Туреччині для наближення миру;
- розвиток тристороннього формату Україна-Сирія-Туреччина для нових логістичних шляхів.
Сибіга зазначив, що українська оборонна промисловість зараз викликає величезний інтерес. Наші технології роблять Україну привабливою для країн Затоки, а це новий рівень суб’єктності.
Дипломатичний наступ на всіх континентах
Анталійський форум став майданчиком для "глобального полювання" за новими союзниками. Сибіга провів десятки зустрічей з представниками Азії, Африки та Латинської Америки.
На зустрічі із представниками Сомалі було підтверджено повагу до територіальної цілісності та поглиблення дипвідносин з Україною. Сальвадор запросили до коаліції з повернення українських дітей. З Єгиптом обговорювали торгівлю та стабільності на Близькому Сході.
Ботсвана та Бангладеш: перші кроки до великих спільних економічних проєктів.
Окремо міністр виділив зустрічі з лідерами Молдови та Казахстану, а також Вселенським Патріархом Варфоломієм. Всі вони працюють на зміцнення позицій Києва.
Що відомо про розблокування кредиту для України
Вже наступного тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання щодо кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро. Також буде розглянутий 20-й пакет санкцій проти РФ.
Проте перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС. Майбутній прем'єр висунув свої умови.
Тим часом Словаччина відразу погодилась більше не блокувати кредит для України. А ось антиросійські санкції будуть блокувати, поки не запрацює "Дружба".