Коли ЄС знову візьметься за 90 млрд євро для України: названо дату

19:30 16.04.2026 Чт
2 хв
Окрім кредиту, Єврорада розгляне і 20-й пакет санкцій проти РФ
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Кая Каллас (GettyImages)

Вже наступного тижня Рада ЄС із закордонних справ розгляне питання щодо кредиту Україні у розмірі 90 млрд євро та 20-го пакета антиросійських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас.

"З боку ЄС настав час розблокувати кредит на 90 мільярдів євро та просуватися вперед із 20-м пакетом санкцій. Рада з закордонних справ розгляне це наступного тижня", - наголосила вона.

Заява Каллас стала відповіддю на черговий масований обстріл України. Вона наголосила, що оскільки армія РФ застрягла на полі бою, "Москва продовжує вдаватися до терору проти невинних".

"Росія хоче більше війни, тому наша відповідь - більше допомоги Україні, більше тиску на Росію та повна відповідальність за воєнні злочини", - підкреслила глава дипломатії ЄС.

Кредит Україні від ЄС

Нагадаємо, перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.

Мадяр заявив, що готовий обговорити питання з європейськими лідерами, однак рішення фактично ухвалила ще в грудні Єврорада - і тоді Угорщина, Словаччина та Чехія отримали право не приєднуватися до програми.

Зазначимо, навіть якщо Будапешт знімає свої заперечення, черга за Братиславою - Словаччина та її прем'єр Роберт Фіцо досі не змінили позицію. До цього додається звичайна бюрократична тяганина: формування нового угорського уряду само по собі займе час.

Водночас, як стало відомо, Єврокомісія відтермінувала перший транш у рамках кредиту на 90 мільярдів євро для України.

Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи