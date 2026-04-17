Нафтопровід "Дружба" готують до перезапуску: коли піде нафта до Угорщини

16:15 17.04.2026 Пт
2 хв
Стало відомо, коли "Дружба" може запрацювати знову
aimg Сергій Козачук
Нафтопровід "Дружба" готують до перезапуску: коли піде нафта до Угорщини Фото: майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр (Getty Images)

Постачання російської нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба" може відновитися вже наступного тижня. Наразі триває підготовка до перезапуску системи після тривалої перерви.

Про це заявив майбутній прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Угорщина "не може відмовитися" від нафти РФ: Мадяр назвав причину

Деталі відновлення постачань

За інформацією видання, Мадяр повідомив, що про можливість відновлення потоку його поінформував керівник нафтопереробного заводу MOL Жолт Гернаді.

Очікується, що наступного тижня очільник MOL відвідає Росію для обговорення технічних деталей та обсягів постачання нафти.

"Недостатньо просто перезапустити "Дружбу", їй також потрібно отримувати нафту", - підкреслив Мадяр.

Трубопровід, через який нафта надходить транзитом через територію України до Центральної Європи, не функціонує з січня 2026 року. Роботу об'єкта було припинено після пошкоджень, завданих ударом російського безпілотника.

Політичний контекст та розблокування допомоги

Ситуація навколо "Дружби" спричинила політичну напруженість. Віктор Орбан, який залишає посаду прем'єра Угорщини, раніше звинувачував Київ у затягуванні ремонтів і погрожував заблокувати кредит Європейського Союзу для України у розмірі 90 млрд євро.

Петер Мадяр висловив сподівання, що після фактичного відновлення постачань нафти Угорщина зніме своє вето на фінансову допомогу Києву.

Раніше президент України Володимир Зеленський також зазначав, що транзит може бути відновлений до кінця квітня.

Ситуація навколо нафтопроводу "Дружба"

Нагадаємо, раніше навколо ремонту магістралі виник дипломатичний скандал. Наприкінці березня західні медіа повідомляли, що рішення України не допускати місію ЄС для інспектування пошкоджених ділянок "Дружби" викликало розчарування у Брюсселі та розділило країни Євросоюзу.

Проте вже у квітні ситуація зрушила з мертвої точки. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершить ремонт нафтогону цієї весни, попри постійні ризики нових ударів з боку РФ, аби виконати свої транзитні зобов'язання.

Зі свого боку Петер Мадяр наголошував, що Угорщина наразі "не може відмовитися" від російського енергоресурсу, оскільки альтернативні джерела не здатні повністю забезпечити енергопостачання країни у стислі терміни.

Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи