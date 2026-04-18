Сибига: пора снимать не только Ормузскую блокаду, но и "Орбановскую"
Украина призывает к немедленному снятию "Орбановской блокады" для разблокирования критически необходимых финансов для поддержки нашего государства. Новые возможности для Европы и Украины открылись после выборов в Венгрии.
Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам первого дня Анталийского дипломатического форума, сообщает РБК-Украина.
Во время переговоров с министрами Австрии, Исландии и Люксембурга глава украинского МИД подчеркнул необходимость быстрых шагов. Приоритетом является получение помощи и усиление давления на агрессора.
"Обменялись мнениями с европейскими коллегами: министрами иностранных дел Австрии, Исландии, Люксембурга. Все отмечают возможности для усиления Европы, которые открылись после выборов в Венгрии. Обсуждали скорейшее разблокирование критически важных решений: 90 млрд евро, 20 санкционный пакет, открытие 6 переговорных кластеров", - сообщил Сибига.
Министр призвал европейских партнеров к решительности. Время для промедлений исчерпано.
"Время снимать не только Ормузскую, но и Орбановскую блокаду. Это пойдет на пользу всем", - подчеркнул глава МИД.
Главный дипломат страны заверил, что Украина больше не только получатель помощи. Сейчас мы становимся ключевым партнером по безопасности в мире. Особенно это заметно после успешных операций в Заливе и активизации контактов со странами Ближнего Востока.
О чем договорились украинские и турецкие дипломаты
Конечно, во время форума поднимались вопросы украино-турецких отношений. Главные результаты переговоров с Турцией:
- обсуждение совместных проектов в сферах обороны и энергетики;
- реализация договоренностей между Зеленским и Эрдоганом;
- возможная организация встречи лидеров в Турции для приближения мира;
- развитие трехстороннего формата Украина-Сирия-Турция для новых логистических путей.
Сибига отметил, что украинская оборонная промышленность сейчас вызывает огромный интерес. Наши технологии делают Украину привлекательной для стран Залива, а это новый уровень субъектности.
Дипломатическое наступление на всех континентах
Анталийский форум стал площадкой для "глобальной охоты" за новыми союзниками. Сибига провел десятки встреч с представителями Азии, Африки и Латинской Америки.
На встрече с представителями Сомали было подтверждено уважение к территориальной целостности и углубление дипотношений с Украиной. Сальвадор пригласили в коалицию по возвращению украинских детей. С Египтом обсуждали торговлю и стабильность на Ближнем Востоке.
Ботсвана и Бангладеш: первые шаги к большим совместным экономическим проектам.
Отдельно министр выделил встречи с лидерами Молдовы и Казахстана, а также Вселенским Патриархом Варфоломеем. Все они работают на укрепление позиций Киева.
Что известно о разблокировании кредита для Украины
Уже на следующей неделе Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о кредите Украине в размере 90 млрд евро. Также будет рассмотрен 20-й пакет санкций против РФ.
Однако победа на выборах в Венгрии лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра не означает автоматического разблокирования кредита для Украины от ЕС. Будущий премьер выдвинул свои условия.
Между тем Словакия сразу согласилась больше не блокировать кредит для Украины. А вот антироссийские санкции будут блокировать, пока не заработает "Дружба".