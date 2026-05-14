Угорщина назвала неприйнятними удари РФ по Закарпаттю

16:45 14.05.2026 Чт
Влада Угорщини вперше окремо відреагувала на російський удар по Закарпатській області
aimg Анастасія Никончук
Угорщина назвала неприйнятними удари РФ по Закарпаттю Фото: Аніта Орбан (GettyImages)
Будапешт уперше з початку повномасштабної війни викликав посла Росії Євгена Станіславова через обстріл Закарпаття. Угорська сторона висловила протест Москві і зажадала припинити атаки проти цивільного населення України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Аніти Орбан.

Угорщина викликала російського посла

Міністр закордонних справ Угорщини Аніта Орбан повідомила, що 14 травня провела зустріч із послом РФ у Будапешті Євгеном Станіславовим.

Розмова тривала близько півгодини і стосувалася російського удару по Закарпаттю, який стався напередодні.

Як наголосила глава угорського МЗС, це перший випадок від початку повномасштабного вторгнення РФ, коли Будапешт офіційно викликав російського дипломата у зв'язку з атакою на українську територію.

Що заявила Аніта Орбан

За словами міністра, Угорщина висловила російській стороні протест через удар по Закарпатській області, де проживає угорська національна меншина.

"Я ще раз наголосила, що уряд Угорщини рішуче засуджує російський напад і вимагає негайного припинення агресії проти цивільного населення", - зазначила Орбан.

Також Орбан заступилася за угорців, які проживають на Закарпатті.

"Я сказала послу Росії, що для Угорщини абсолютно неприйнятно, що зараз атакують і Закарпаття, де проживають угорці", - заявила Аніта Орбан.

Вона також додала, що під час розмови зажадала від Росії зробити все можливе для якнайшвидшого припинення вогню і завершення війни.

Атака РФ на Закарпаття

13 травня Росія провела масштабну повітряну атаку по Україні із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти в кількох регіонах країни, зокрема на Закарпатті.

Після цієї атаки офіційний Будапешт уперше публічно виступив з окремою реакцією саме на удари по Закарпатській області.

Нагадуємо, що Угорщина вперше з початку повномасштабної війни вирішила викликати російського посла в МЗС після атаки РФ на Закарпаття. У Будапешті повідомили, що дипломат має прибути в міністерство вранці 14 травня.

Зазначимо, що глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила, що новий уряд має намір переглянути підхід до політики щодо Євросоюзу, зберігши при цьому курс на захист інтересів угорської меншини в Україні.

Угорщина Війна в Україні
За Єрмака почали вносити заставу
