Сибига анонсировал переговоры с Венгрией и сделал заявление о "новой странице" отношений

10:02 18.05.2026 Пн
2 мин
Что именно обсудят и чем это важно для обеих стран?
aimg Елена Чупровская
Сибига анонсировал переговоры с Венгрией и сделал заявление о "новой странице" отношений Фото: глава МИД Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с главой МИД Венгрии Анитой Орбан, и объявил о готовности открыть новую страницу в отношениях двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в X.

Уже на этой неделе стартуют консультации по венгерскому меньшинству.

О чем договорились

Сибига провел разговор с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан.

По его словам, Украина готова немедленно открыть новый, взаимовыгодный раздел в украинско-венгерских отношениях.

Стороны договорились о таких шагах:

  • провести раунд консультаций на экспертном уровне уже на этой неделе;
  • найти практические решения по венгерскому меньшинству в Закарпатской области;
  • сотрудничать с новым венгерским правительством по всем вопросам двусторонней повестки дня, включая тему нацменьшинств.

"Наша цель - обеспечить европейские стандарты и практики", - отметил Сибига.

О евроинтеграции

Отдельно глава МИД затронул тему вступления Украины в ЕС.

"Я подтвердил нашу готовность к более быстрому открытию переговорных кластеров", - написал он.

Также Сибига поблагодарил Анити Орбан за принципиальную и быструю реакцию венгерского правительства на последние российские удары по Украине.

Кроме двусторонних вопросов, на встрече обсудили региональную, европейскую и международную повестку дня.

Как сообщало РБК-Украина, после удара России по Закарпатью Венгрия впервые с начала полномасштабной войны вызвала российского посла в МИД и потребовала прекратить атаки.

Тем временем венгерское правительство назвало удары по Закарпатью неприемлемыми - особенно учитывая то, что там проживают венгры.

Напомним, Украина уже подготовила план действий по нацменьшинствам, который учитывает интересы Венгрии и соответствует требованиям стран-членов ЕС.

