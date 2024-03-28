Сі Цзіньпін зустрівся з американським бізнесом на фоні скорочення інвестицій у країну

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 27 березня, зустрівся з керівниками американських компаній і науковцями. Пекін вживає зусиль, щоб залучити іноземних інвесторів і налагодити відносини зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Прямі іноземні інвестиції в Китай в останні місяці впали на 20% порівняно з минулим роком, оскільки сповільнення зростання, регулятивні репресії, обтяжливе законодавство про національну безпеку та питання про довгострокові перспективи країни похитнули довіру до другої за величиною економіки світу.

До групи гендиректорів компаній США увійшли Кріштіану Амон з Qualcomm (QCOM), Радж Субраманіам з FedEx (FDX) і Стівен Шварцман з Blackstone Group (BX).

Сі закликав американський бізнес "продовжувати інвестувати в Китай" і пообіцяв подальші реформи, щоб відкрити ринки країни для іноземних компаній.

"Перспективи зростання Китаю яскраві, ми впевнені в цьому", — сказав він, додавши, що економіка країни ще не досягла піку.

Сі також закликав до "кращого майбутнього" між Китаєм і США. "Незалежно від того, чи йдеться про традиційні галузі, такі як економіка, торгівля та сільське господарство, чи про нові сфери, такі як зміна клімату та штучний інтелект, Китай і Сполучені Штати повинні сприяти розвитку один одного", - сказав він.

Зустріч у Домі народних зборів у Пекіні відбулася після закриття великого урядового форуму, який протягом багатьох років запрошував лідерів світового бізнесу до спілкування з китайськими урядовцями.

Однією з причин напруженості у відносинах Китаю і США є питання Тайваню.

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