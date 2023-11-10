Командувач армією США сумнівається у планах Сі Цзіньпіна захопити Тайвань силою

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун сумнівається у планах Пекіна спробувати захопити Тайвань військовим шляхом. Ці коментарі послаблюють напруженість щодо острова безпосередньо перед зустріччю президента Джо Байдена з китайським лідером.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я дійсно думаю, що Сі Цзіньпін не обов'язково хоче захопити Тайвань силою. Він намагатиметься використати для цього інші способи", - скель Браун журналістам у Токіо.

Браун додав, що він написав своєму китайському колезі генералу Лю Чженьлі, щоб встановити лінії зв'язку, але ще не взаємодіяв із ним безпосередньо. "Якщо з'явиться така можливість, я обов'язково візьму участь", - сказав Браун.

Незрозуміло, коли Браун надіслав листа. У вересні він був затверджений на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів.

Ситуація навколо Тайваню

Тайвань став одним із найбільших спірних пунктів у китайсько-американських відносинах. За останній рік Пекін двічі проводив великі військові навчання навколо острова, президент Тайваню Цай Інвень зустрічалася з високопоставленими американськими законодавцями, а Байден неодноразово заявляв, що США захистять демократію 23 млн осіб, якщо вона нападе.

Обидві країни нещодавно звинуватили одна одну у військових провокаціях у Південно-Китайському морі на південь від Тайваню, який вважає Пекін своїм. Ці дії підвищують ризик конфлікту. Ситуація посилюється розривом Китаєм ключових військових зв'язків із США через те, що колишній речник Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань у серпні 2022 року.

Хоча Китай часто використовує полум'яну риторику щодо Тайваню і не відмовляється від застосування сили для підпорядкування острова, він заявляє, що воліє інші засоби. У березні колишній прем'єр-міністр Лі Кецян заявив, що його країна має "просувати процес мирного возз'єднання Китаю".

Офіційні особи в Тайбеї заявили, що мають сумніви в планах Китаю вторгнутися найближчим часом, а після того, як Росія напала на Україну на початку 2022 року.

Зустріч Байдена із Сі Цзіньпіном

Тайвань, ймовірно, буде серед обговорюваних тем, коли Сі і Байден зберуться на очікувану зустріч наступного тижня в кулуарах саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско. Особисті переговори між лідерами стануть першими протягом року.

Обидві країни мають причину покращити відносини. Китай хотів би зосередитись на відновленні своєї економіки, тоді як Байден готується до жорсткої кампанії з переобрання.

Виступаючи на круглому столі з журналістами, Браун також заявив, що США не виводили військові активи з регіону з того часу, як 7 жовтня вибухнула криза в Газі.

"Усі можливості, які ми маємо тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні, під командуванням Індо-Тихоокеанського регіону, ми не торкнулися цих можливостей, хоча ми зосереджені не лише на тому, що відбувається в Європі, а й на Близькому Сході", - сказав він. він.