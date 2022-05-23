Байден заявил о готовности США применить силу для защиты Тайваня от вторжения Китая
Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня. Президент Джо Байден заявил, США поддерживают другие страны, чтобы гарантировать, что Китай не сможет вторгнуться на Тайвань.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
На вопрос репортера в Токио, будут ли Соединенные Штаты защищать Тайвань в случае нападения Китая, президент ответил: "Да".
"Это обязательство, которое мы на себя взяли", - сказал он. По его словам, США согласны с политикой одного Китая, однако выступают против применения силы Пекином. Он добавил, что ожидает, что такого события не произойдет.
Комментарии Байдена представляются отходом от существующей политики так называемой "стратегической неопределенности" США в отношении их позиции в отношении самоуправляемого острова, который Китай считает своей территорией и называет самым чувствительным и важным вопросом в своих отношениях с Соединенными Штатами.
Хотя по закону Вашингтон обязан предоставить Тайваню средства для самозащиты, он уже давно придерживается политики "стратегической неопределенности" в отношении того, будет ли он вмешиваться военным путем, чтобы защитить Тайвань в случае нападения Китая.
Байден сделал аналогичный комментарий о защите Тайваня в октябре. В то время представитель Белого дома заявил, что Байден не объявлял о каких-либо изменениях в политике США.
Напомним, Джо Байден совершает свой первый визит на посту президента США в Японию.
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