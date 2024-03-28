Си Цзиньпин встретился с американским бизнесом на фоне сокращения инвестиций в страну
Лидер Китая Си Цзиньпин в среду, 27 марта, встретился с руководителями американских компаний и учёными. Пекин прилагает усилия, чтобы привлечь иностранных инвесторов и наладить отношения с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Прямые иностранные инвестиции в Китай в последние месяцы упали на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку замедление роста, регулятивные репрессии, обременительное законодательство о национальной безопасности и вопросы долгосрочных перспектив страны пошатнули доверие ко второй по величине экономике мира.
В группу гендиректоров компаний США вошли Криштиану Амон из Qualcomm (QCOM), Радж Субраманиам из FedEx (FDX) и Стивен Шварцман из Blackstone Group (BX).
Си призвал американский бизнес "продолжать инвестировать в Китай" и пообещал дальнейшие реформы, чтобы открыть рынки страны для иностранных компаний.
"Перспективы роста Китая яркие, мы уверены в этом", - сказал он, добавив, что экономика страны еще не достигла пика.
Си также призвал к "лучшему будущему" между Китаем и США. "Независимо от того, идет ли речь о традиционных отраслях, таких как экономика, торговля и сельское хозяйство, или о новых сферах, таких как изменение климата и искусственный интеллект, Китай и Соединенные Штаты должны способствовать развитию друг друга", - сказал он.
Встреча в Доме народного собрания в Пекине состоялась после закрытия крупного правительственного форума, который на протяжении многих лет приглашал лидеров мирового бизнеса к общению с китайскими чиновниками.
Одной из причин напряженности в отношениях Китая и США является Тайвань.
Планы Китая по нападению на Тайвань и реакция США
Весной 2022 года президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы применить силу для защиты Тайваня.
Уже минувшей осенью глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун публично усомнился в планах Пекина попытаться захватить Тайвань военным путем.
Недавно Bloomberg писало, что военное вторжение Китая на Тайвань обойдется мировой экономике в 10 триллионов долларов.
Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс говорил, что достичь полной готовности к нападению на Тайвань китайская армия может уже в 2027 году. Эксперт Юрия Пойта в комментарии РБК-Украина заявил, что по состоянию на сегодняшний день этот срок сместился на 2030 год.
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