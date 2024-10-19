Сі Цзіньпін закликав армію Китаю посилити підготовку до війни

Конфлікт Китаю та Тайваню

Нагадаємо, що днями у Китаї пригрозили, що ніколи не відмовляться від застосування сили проти Тайваню.

Варто зауважити, що від минулого тижня між сторонами знову спалахнув конфлікт. Китай розпочав масштабні військові навчання у Тайванській протоці.

Острів засудив дії Пекіна та заявив, що готовий реагувати на будь-які кроки. Пізніше на Тайвані заявили, що китайські кораблі проникли в "закриту акваторію".

Пентагон відреагував на дії Китаю та нагадав, що США готові підтримували стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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