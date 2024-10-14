Кораблі Китаю проникли в "закриту акваторію" Тайваню, там відреагувала берегова охорона

Декілька кораблів морської поліції КНР пройшли через закриту для судноплавства акваторію в районі архіпелагу Мацзу. На це відреагувала берегова охорона Тайваню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Focus Taiwan.

За даними ЗМІ, чотири китайські кораблі берегової охорони увійшли в контрольовані Тайванем "обмежені води" біля островів Мацу. Це сталось після того, як Народно-визвольна армія Китаю оголосила про початок навчань "Спільний меч-2024B" навколо Тайваню.

Берегова охорона Тайваню заявила, що виявила два кораблі берегової охорони Китаю на захід від острова Нанган і ще два на північ від острова Дун'їн. Після цього китайські кораблі увійшли в заборонені води біля Мацу. Через це Тайвань відправив у відповідь чотири патрульні судна, щоб відстежувати і переслідувати порушників.

Зазначається, що в цьому році це вже 44 випадок, коли Китай порушує контрольовані Тайванем води біля його віддалених островів. У зв'язку з цим Тайвань створив спеціальну групу для реагування на "аномальні" дії китайської берегової охорони.

Реакція тайваньської сторони

Як заявляв представник служби безпеки Тайваню, Китай практикує блокування портів острова та міжнародних судноплавних шляхів, а також відсіч можливого прибуття іноземних військ.

13 жовтня Тайвань повідомив, що китайська авіаносна група пливе на південь через канал Баші. У травні Китай проводив навчання "Joint Sword-2024A" навколо Тайваню після інавгурації Лая, назвавши їх "покаранням" за сепаратистські заяви.