Си Цзиньпин призвал армию Китая усилить подготовку к войне

Конфликт Китая и Тайваня

Напомним, что на днях в Китае пригрозили, что никогда не откажутся от применения силы против Тайваня.

Следует заметить, что с прошлой недели между сторонами снова вспыхнул конфликт. Китай начал масштабные военные учения в Тайваньском проливе.

Остров осудил действия Пекина и заявил, что готов реагировать на любые шаги. Позже на Тайване заявили, что китайские корабли проникли в "закрытую акваторию".

Пентагон отреагировал на действия Китая и напомнил, что США готовы поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе.

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