Пентагон нагадав Китаю про "силу" США на тлі масштабних навчань біля Тайваню

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.

"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії КНР Joint Sword-2024B навколо Тайваню. Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою", - зазначив він.

Речник додав, що для президента Тайваню існує давня традиція виступати з заявами, присвяченими до національного свята 10/10 і зазвичай це не викликало особливої реакції з боку Китаю. Але Пекін обрав цю можливість для провокаційних військових дій.

Райдер наголосив, що США впевнені у своїх силах в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Стримування залишається сильним в Індо-Тихоокеанському регіоні, і департамент залишається впевненим у своїх поточних силах і операціях у регіоні. Увесь світ зацікавлений у мирі та стабільності через Тайванську протоку, і ми продовжуємо спостерігати зростаючу спільноту країн, відданих миру та стабільності у Тайванській протоці", - сказав речник.

Він також додав, що США працюють з союзниками для просування бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, незважаючи на дестабілізуючу поведінку Китаю.