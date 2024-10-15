Пентагон нагадав Китаю про "силу" США на тлі масштабних навчань біля Тайваню
Пентагон назвав масштабні військові навчання Китаю біля Тайваню операцією тиску. США нагадали про свій намір підтримувати стабільність у Тайванській протоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера.
"Ми уважно стежили за навчаннями Народно-визвольної армії КНР Joint Sword-2024B навколо Тайваню. Ця операція військового тиску є безвідповідальною, непропорційною та дестабілізуючою", - зазначив він.
Речник додав, що для президента Тайваню існує давня традиція виступати з заявами, присвяченими до національного свята 10/10 і зазвичай це не викликало особливої реакції з боку Китаю. Але Пекін обрав цю можливість для провокаційних військових дій.
Райдер наголосив, що США впевнені у своїх силах в Індо-Тихоокеанському регіоні.
"Стримування залишається сильним в Індо-Тихоокеанському регіоні, і департамент залишається впевненим у своїх поточних силах і операціях у регіоні. Увесь світ зацікавлений у мирі та стабільності через Тайванську протоку, і ми продовжуємо спостерігати зростаючу спільноту країн, відданих миру та стабільності у Тайванській протоці", - сказав речник.
Він також додав, що США працюють з союзниками для просування бачення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону, незважаючи на дестабілізуючу поведінку Китаю.
Військові навчання Китаю
Китай 14 жовтня розпочав масштабні військові навчання Joint Sword-2024B поблизу Тайваню. Армія Китаю заявила, що пі час навчань її кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків".
Тайвань своєю чергою засудив дії Пекіна, але зазначив, що готовий до таких кроків.
Також вчора, 14 жовтня, на Тайвані заявили, що декілька кораблів морської поліції Китаю проникли в "закриту акваторію".
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