Китай розпочав нові військові навчання поблизу Тайваню для "суворого попередження"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дати завершення цих військових навчань китайська сторона не називає.

Як заявили в китайському військовому командуванні, навчання "Joint Sword-2024B" проводяться в Тайванській протоці та районах на північ, південь і схід від Тайваню.

"Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності", - йдеться в заяві командування КНР.

Деталі китайських навчань біля Тайваню

Також китайська сторона оприлюднила карту, на якій показано 9 районів навколо Тайваню, де проходили навчання: 2 на східному узбережжі острова, 3 на західному, 1 на півночі та 3 навколо контрольованих Тайванем островів поруч з китайським узбережжям.

Китайське командування заявило, що кораблі та літаки наближаються до Тайваню в "безпосередній близькості з різних напрямків", зосереджуючись на патрулюванні та бойової готовності з моря і повітря, та на відпрацюванні блокування ключових портів і районів, а також імітації атак на морські та наземні цілі.

Разом з тим у ЗС Китаю не оголошували про проведення бойових стрільб або запровадження заборонених для польотів зон.

Що передувало військовим навчання

Своєю чергою у Тайвані засудили такі дії з боку китайської армії. Проте зазначається, що Тайбей був готовий до них.

Так, раніше тайванський президент Лай Чін Те заявив, що Китай не має права представляти Тайвань, навіть якщо він запропонував співпрацю з Пекіном. Це викликало засудження з боку влади КНР.

А минулого тижня китайські державні ЗМІ опублікували серію матеріалів із засудженням промови Лая, а в неділю командування ЗС КНР оприлюднило відео, в якому йшлося про "готовність до бою".

Реакція тайваньської сторони

Як заявив високопоставлений представник служби безпеки Тайваню у розмові з журналістами агентства Reuters, Тайбей вважає, що Китай практикує блокування тайванських портів на північ і південь від острова та міжнародних судноплавних шляхів, а також - відсіч можливого прибуття іноземних військ.

Вчора, 13 жовтня, у Тайвані повідомили про те, що китайська авіаносна група пливе на південь острова через стратегічний канал Баші, який відокремлює Тайвань від Філіппін та з'єднує Південно-Китайське море з Тихим океаном.

Нагадаємо перед тим у травні Китай проводив дводенні навчання "Joint Sword-2024A" навколо Тайваню після того, як Лай вступив на президентську посаду.

Тоді китайська сторона також заявляла, що такі навчання були "покаранням" за сепаратистський зміст у інавгураційній промові Лая.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня Тайвань оголосив повну боєготовність через запуск Китаєм балістичних ракет.