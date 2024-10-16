У Китаї пригрозили, що ніколи не відмовляться від застосування сили проти Тайваню

У Китаї заявили, що прагнуть до мирного "возз'єднання" з Тайванем. Але пригрозили, що ніколи не відмовляться від застосування сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми готові прагнути до перспективи мирного возз'єднання з максимальною щирістю і зусиллями. Але ми ніколи не візьмемо на себе зобов'язання відмовитися від застосування сили", - сказав Чень Біньхуа, речник управління Китаю у справах Тайваню.

Він додав, що якщо острів наважиться піти на ризик, це призведе до "його власного знищення", незалежно від того, скільки військ має Тайвань і скільки зброї він придбає, і чи втрутяться зовнішні сили чи ні.

"Наші дії щодо захисту національного суверенітету і територіальної цілісності не припиняться ні на мить", - наголосив речник

Китайські державні ЗМІ повідомили в середу, 16 жовтня, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув напередодні на острів Дуншань у провінції Фуцзянь. Це знакове місце, оскільки у 1953 році Китай відбив спробу вторгнення тайванських військових на острів.