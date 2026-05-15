Сі Цзіньпін восени відвідає США на запрошення Трампа

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прийняв запрошення Дональда Трампа та здійснить офіційний візит до США вже цієї осені.
Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І державним ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як повідомило видання, глава китайського МЗС назвав нещодавній двосторонній саміт "історичною зустріччю", під час якої лідери обох держав провели глибокі переговори.
"Це була важлива зустріч, на якій глави двох держав провели глибоке спілкування та досягли суттєвих результатів", - наголосив Ван І.
Він окремо відзначив прогрес у торговельно-економічній сфері.
За його словами, сторони досягли збалансованих результатів, зокрема щодо доступу на ринки сільськогосподарської продукції та розширення торгівлі в умовах взаємного зниження тарифів.
Крім того, Вашингтон та Пекін домовилися створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради.
Під час переговорів сторони також порушили гострі питання міжнародної безпеки.
Стосовно ситуації навколо Ірану, Пекін закликав сторони вирішувати суперечки, зокрема ядерне питання, через діалог та виступив за швидке відкриття Ормузької протоки після припинення вогню.
Торкнулися лідери і війни в Україні. Китайська сторона, яка зберігає тісні відносини з РФ, висловила сподівання на швидке завершення конфлікту.
"Китай і США готові продовжувати підтримувати комунікацію та відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню кризи", - заявив керівник китайського зовнішньополітичного відомства.
Нагадаємо, нещодавній двосторонній саміт у Пекіні супроводжувався низкою гучних заяв та геополітичних маневрів.
Зокрема, президент США Дональд Трамп припустив можливість скасування санкцій проти Китаю, які пов'язані з купівлею іранської нафти, що стало неочікуваною поступкою Білого дому після переговорів із Сі Цзіньпіном.
Водночас лідер КНР під час зустрічі чітко окреслив "червоні лінії" для Вашингтона. Сі Цзіньпін попередив Трампа про ризик спалаху конфлікту між двома наддержавами у разі, якщо США неправильно підійдуть до вирішення тайванського питання.
На тлі цих масштабних американсько-китайських домовленостей стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін збирається до Пекіна одразу після завершення візиту Трампа.
Поїздку глави Кремля, заплановану на 20 травня, джерела характеризують як одноденний "рутинний контакт", який навряд чи матиме такий самий масштаб та пишність, як саміт лідерів США та Китаю.