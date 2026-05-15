Си Цзиньпин осенью посетит США по приглашению Трампа

Лидер Китая Си Цзиньпин принял приглашение Дональда Трампа и совершит официальный визит в США уже этой осенью.
Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И государственным СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как сообщило издание, глава китайского МИД назвал недавний двусторонний саммит "исторической встречей", во время которой лидеры обоих государств провели глубокие переговоры.
"Это была важная встреча, на которой главы двух государств провели глубокое общение и достигли существенных результатов", - подчеркнул Ван И.
Он отдельно отметил прогресс в торгово-экономической сфере.
По его словам, стороны достигли сбалансированных результатов, в частности относительно доступа на рынки сельскохозяйственной продукции и расширения торговли в условиях взаимного снижения тарифов.
Кроме того, Вашингтон и Пекин договорились создать специальные торговый и инвестиционный советы.
Во время переговоров стороны также подняли острые вопросы международной безопасности.
Относительно ситуации вокруг Ирана, Пекин призвал стороны решать споры, в частности ядерный вопрос, через диалог и выступил за быстрое открытие Ормузского пролива после прекращения огня.
Коснулись лидеры и войны в Украине. Китайская сторона, которая сохраняет тесные отношения с РФ, выразила надежду на скорое завершение конфликта.
"Китай и США готовы продолжать поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - заявил руководитель китайского внешнеполитического ведомства.
Напомним, недавний двусторонний саммит в Пекине сопровождался рядом громких заявлений и геополитических маневров.
В частности, президент США Дональд Трамп допустил возможность отмены санкций против Китая, связанных с покупкой иранской нефти, что стало неожиданной уступкой Белого дома после переговоров с Си Цзиньпином.
В то же время лидер КНР во время встречи четко очертил "красные линии" для Вашингтона. Си Цзиньпин предупредил Трампа о риске вспышки конфликта между двумя сверхдержавами в случае, если США неправильно подойдут к решению тайваньского вопроса.
На фоне этих масштабных американо-китайских договоренностей стало известно, что российский диктатор Владимир Путин собирается в Пекин сразу после завершения визита Трампа.
Поездку главы Кремля, запланированную на 20 мая, источники характеризуют как однодневный "рутинный контакт", который вряд ли будет иметь такой же масштаб и пышность, как саммит лидеров США и Китая.