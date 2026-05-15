Си Цзиньпин осенью посетит США по приглашению Трампа

Итоги переговоров и экономические решения

Как сообщило издание, глава китайского МИД назвал недавний двусторонний саммит "исторической встречей", во время которой лидеры обоих государств провели глубокие переговоры.

"Это была важная встреча, на которой главы двух государств провели глубокое общение и достигли существенных результатов", - подчеркнул Ван И.

Он отдельно отметил прогресс в торгово-экономической сфере.

По его словам, стороны достигли сбалансированных результатов, в частности относительно доступа на рынки сельскохозяйственной продукции и расширения торговли в условиях взаимного снижения тарифов.

Кроме того, Вашингтон и Пекин договорились создать специальные торговый и инвестиционный советы.

Позиция по Ирану и Украине

Во время переговоров стороны также подняли острые вопросы международной безопасности.

Относительно ситуации вокруг Ирана, Пекин призвал стороны решать споры, в частности ядерный вопрос, через диалог и выступил за быстрое открытие Ормузского пролива после прекращения огня.

Коснулись лидеры и войны в Украине. Китайская сторона, которая сохраняет тесные отношения с РФ, выразила надежду на скорое завершение конфликта.

"Китай и США готовы продолжать поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса", - заявил руководитель китайского внешнеполитического ведомства.