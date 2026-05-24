Сі Цзіньпін розкритикував переозброєння Японії під час саміту з Трампом, - FT

Лідер Китаю Сі Цзіньпін різко розкритикував прем'єр-міністра Японії Санае Такаїчі за її прагнення до ремілітаризації (переозброєння) країни. Це сталося під час саміту з президентом США Дональдом Трампом у Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

За інформацією видання, цього місяця під час саміту між Сі Цзіньпіном і Трампом раптово було порушено тему збільшення військових витрат Японії. Зокрема, Сі став різко і роздратовано висловлюватися, що здивувало американських чиновників.

Кілька людей сказали, що критика лідера Китаю стала найгострішою частиною саміту, додавши, що представники адміністрації Трампа були захоплені зненацька. Причина в тому, що Японія не фігурувала як тема двосторонніх переговорів, що передували саміту.

Згідно з публікацією FT, Трамп сказав Сі Цзіньпіну, що Такаїчі довелося зайняти більш рішучу позицію у сфері безпеки через зростаючу загрозу з боку Північної Кореї.

Зокрема, Японія нещодавно скасувала більшість обмежень на продаж військової техніки, а Такаїчі дала зрозуміти про пом'якшення своїх принципів боротьби з ядерною зброєю, що також викликало критику з боку Китаю.

Після цього саміту Такаїчі та Трамп поговорили телефоном і домовилися обговорити ключові питання в Індо-Тихоокеанському регіоні, однак жоден з урядів не надав подробиць про те, що обговорювалося.

Варто зазначити, що відносини між Пекіном і Токіо залишаються напруженими після торішніх заяв Такаїчі, в яких вона припустила, що вторгнення Китаю на Тайвань може виправдати розгортання Японією своїх військових сил.

У відповідь на це Китай запровадив низку заходів, включно з торговельними обмеженнями та обмеженнями поїздок до Японії. У цьому контексті важливо згадати, що китайське керівництво розглядає Тайвань як частину своєї території і не виключає застосування сили для встановлення контролю над самоврядним островом.

Повертаючись до Японії, ще один важливий момент полягає в тому, що Токіо у своїх щорічних оборонних доповідях неодноразово наголошувала на загрозі з боку Китаю, ставлячи її вище за загрозу з боку Північної Кореї. Ще з 2023 року країна називає військову активність і зовнішню політику Китаю "найбільшим стратегічним викликом".

Ба більше, у проєкті доповіді 2026 року основна увага приділяється нещодавнім випадком посилення військової активності Китаю та висловлюється "серйозне занепокоєння" з приводу поглиблення військового співробітництва між КНР і Росією.