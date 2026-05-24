Си Цзиньпин раскритиковал перевооружение Японии во время саммита с Трампом, - FT

Лидер Китая Си Цзиньпин резко раскритиковал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи за ее стремление к ремилитаризации (перевооружению) страны. Это произошло во время саммита с президентом США Дональдом Трампом в Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По информации издания, в этом месяце во время саммита между Си Цзиньпином и Трампом внезапно была затронута тема увеличения военных расходов Японии. В частности, Си стал резко и раздраженно высказываться, что удивило американских чиновников.

Несколько человек сказали, что критика лидера Китая стала самой острой частью саммит, добавив, что представители администрации Трампа были застигнуты врасплох. Причина в том, что Япония не фигурировала в качестве темы двухсторонних переговоров, предшествовавших саммиту.

Согласно публикации FT, Трамп сказал Си Цзиньпину, что Такаичи пришлось занять более решительную позицию в сфере безопасности из-за растущей угрозы со стороны Северной Кореи.

В частности, Япония недавно отменила большинство ограничений на продажу военной техники, а Такаичи дала понять о смягчении своих принципов борьбы с ядерном оружием, что также вызвало критику со стороны Китая.

После этого саммита Такаичи и Трамп поговорили по телефону и договорились обсудить ключевые вопросы в Индо-Тихоокеанском регионе, однако ни одно из правительств не предоставило подробностей о том, что обсуждалось.

Стоит отметить, что отношения между Пекином и Токио остаются напряженными после прошлогодних заявлений Такаичи, в которых она предположила, что вторжение Китая на Тайвань может оправдать развертывание Японией своих военных сил.

В ответ на это Китай ввел ряд мер, включая торговые ограничения и ограничения поездок в Японию. В этом контексте важно упомянуть, что китайское руководство рассматривает Тайвань как часть своей территории и не исключает применения силы для установления контроля над самоуправляемым островом.

Возвращаясь к Японии, еще один важный момент заключается в том, что Токио в своих ежегодных оборонных докладах неоднократно подчеркивала угрозу со стороны Китая, ставя ее выше угрозы со стороны Северной Кореи. Еще с 2023 года страна называет военную активность и внешнюю политику Китая "величайшим стратегическом вызовом".

Более того, в проекте доклада 2026 года основное внимание уделяется недавним случаем усиления военной активности Китая и выражается "серьезная озабоченность" по поводу углубления военного сотрудничества между КНР и Россией.