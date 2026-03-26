Після Другої світової такого не було: Японія відправляє військових на Філіппіни

09:08 26.03.2026 Чт
2 хв
Про яку кількість японського контингенту йде мова?
aimg Костянтин Широкун
Фото: Японія відправляє військових на Філіппіни (Getty Images)

Наступного місяця японські сухопутні війська вперше з часів Другої світової війни візьмуть участь у військових навчаннях на Філіппінах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Німеччина та Японія готують "військовий союз": армії отримають вільний доступ до територій

За словами речника філіппінської армії Луї Дема-ала, близько 300 військовослужбовців Наземних сил самооборони Японії візьмуть участь у щорічних спільних навчаннях армії Салакніб з Філіппінами та американськими військовими.

"Це перший раз, коли вони приєднаються до навчань", – сказав Дема-ала, додавши, що Австралія також приєднається до навчань.

Японія зазвичай брала участь у спільних військових навчаннях США та Філіппін у минулому як спостерігачі або для забезпечення підтримки. Але це буде перший випадок у післявоєнній історії, коли Японія повноцінно візьме участь у спільних навчаннях, що передбачають тренування наземних бойових дій.

"Після 1945 року ми вперше знову матимемо японські бойові війська на філіппінській землі. Тоді ми опинилися на протилежних сторонах війни. Але цього разу ми на одному боці", – сказав начальник філіппінських військ Ромео Браунер-молодший під час форуму цього тижня.

Цього разу пряма участь Японії у військових навчаннях відбувається після того, як минулого року набула чинності угода про взаємний доступ між двома країнами. Пакт має на меті сприяти взаємним військовим візитам.

Японія посилює власну армію

Нещодавно стало відомо, що Німеччина та Японія планують підписати угоду про взаємний доступ, яка дозволить військовим обох країн спрощено розгортати сили та проводити спільні операції на територіях одна одної.

Японія розглядає можливість закупівлі ударних безпілотників українського виробництва для власних Сил самооборони. Головною причиною є успішне використання цієї техніки у реальних бойових умовах проти російської агресії.

Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Ресторан у Харкові атакували "Шахедом", є постраждалий
Аналітика
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам’яті, – інтерв’ю з МОН