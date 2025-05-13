Сі Цзіньпінь раптом розкритикував Трампа після "тарифного перемир’я"

Китайський лідер Сі Цзіньпін розкритикував тарифну політику американського лідера Дональда Трампа та заявив, що у торгових війнах "немає переможців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сі Цзіньпіна, якого цитує Axios.

"У тарифних і торговельних війнах немає переможців. Залякування або гегемонізм призводять лише до самоізоляції... Тільки через єдність і співпрацю країни можуть захистити глобальний мир і стабільність, а також сприяти світовому розвитку і процвітанню", - заявив китайський лідер під час форуму Китай-CELAC (Співтовариство країн Латинської Америки та Карибського басейну).

Як пише Axios, це перша критика Сі Цзіньпіна в бік США після того, як Пекін та Вашингтон домовились про зниження тарифів один проти одного на 90 днів.

Торгова війна Трампа

2 квітня США ввели митні тарифи на імпорт товарів із понад 180 держав. Розмір ставок варіювався від 10% до 49% залежно від конкретної країни та товарної групи. Уже через тиждень адміністрація Білого дому ухвалила рішення про тимчасове призупинення дії цих тарифів строком на 90 днів, водночас запровадивши єдину митну ставку у розмірі 10% для всіх країн.

Однак на Китай це рішення не поширювалося - для нього митна ставка на імпорт була збільшена до 140%. У відповідь на це Пекін ввів мита у розмірі 125% на імпорт зі США.

12 травня між США та Китаєм було досягнуто домовленості про 90-денне припинення торговельного протистояння.