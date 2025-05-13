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Си Цзиньпинь вдруг раскритиковал Трампа после "тарифного перемирия"

Вторник 13 мая 2025 10:55
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Си Цзиньпинь вдруг раскритиковал Трампа после "тарифного перемирия" Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки и Си Цзиньпин, лидер Китая (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китайский лидер Си Цзиньпин раскритиковал тарифную политику американского лидера Дональда Трампа и заявил, что в торговых войнах "нет победителей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Си Цзиньпина, которого цитирует Axios.

"В тарифных и торговых войнах нет победителей. Запугивание или гегемонизм приводят лишь к самоизоляции... Только через единство и сотрудничество страны могут защитить глобальный мир и стабильность, а также способствовать мировому развитию и процветанию", - заявил китайский лидер во время форума Китай-CELAC (Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна).

Как пишет Axios, это первая критика Си Цзиньпина в сторону США после того, как Пекин и Вашингтон договорились о снижении тарифов друг против друга на 90 дней.

Торговая война Трампа

2 апреля США ввели тарифы на импорт товаров из более чем 180 государств. Размер ставок варьировался от 10% до 49% в зависимости от конкретной страны и товарной группы. Уже через неделю администрация Белого дома приняла решение о временном приостановлении действия этих тарифов сроком на 90 дней, одновременно введя единую таможенную ставку в размере 10% для всех стран.

Однако на Китай это решение не распространялось - для него таможенная ставка на импорт была увеличена до 140%. В ответ на это Пекин ввел пошлины в размере 125% на импорт из США.

12 мая между США и Китаем была достигнута договоренность о 90-дневном прекращении торгового противостояния.

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